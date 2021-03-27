Dilipak: Olmayan bir salgın icat ediliyor, açıklanan veriler gerçeği yansıtmıyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “4 işlem hesabı ile CoVID yalanı” başlıklı bugünkü yazısında, “Bir defa PCR testi yalan, yanlış! 'PCR pozitif' diye hastaneye girişi yapılan hastalar, kanser, şeker, astım, organ yetmezliği, Alzaymırdan ölüyor. Hepsinin üzerine CoVID etiketi yapıştırılıyor. Böylece olmayan bir salgın icat ediliyor” dedi.

“Bu anlamda doğru düzgün bir sağlık, ölüm istatistiği yayınlanmıyor. Açıklanan veriler gerçeği yansıtmıyor. Gerçekten ‘varolan pandemi’ ise ‘korku pandemisi’nden başka bir şey değil” diyen Dilipak, şu görüşü savundu:

“Bakın sosyal medyada, internette, konuyla ilgili gerçekler size ulaşmasın diye checking sistemleri kuruldu ve haberleşme sosyal ağlarda büyük ölçüde filtreleniyor. Yani minareyi çalmadan önce kılıfını hazırlamışlar. Dahası kendilerine, din, bilim, siyaset, bürokrasi, medya, STK, iş dünyası ve meslek örgütlerinden çok sayıda “yalancı şahid”i ayarlamışlar”

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