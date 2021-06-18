Dilipak: NATO’nun 2030 hayali de ölü doğdu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, NATO zirvesine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında, “NATO’nun 2030 hayali de ölü doğdu” görüşünü ifade etti.

“Putin ülkesine başı daha dik dönüyor. Biden “ABD’nin yeniden yükselişi”nden söz ederek başladığı turundan yorgun bir şekilde dönüyor Washington’a. Biden; LGBT’den ya da CoVID’den, Great Reset’ten, Starlink’ten, Siber ordulardan, Doğu Akdeniz’den, Suriye’den, Irak’tan söz etmek için ortam ve moral bulamadı” diyen Dilipak, devamında şunları kaydetti:

“NATO’nun 2030 hayali de ölü doğdu. 2019’daki NATO’nun beyin ölümü sonrası yeni dönemde bitkisel hayatta yoğun bakıma girmiş olabilir. Biden, ilk kez katıldığı NATO zirvesinin sonuç bildirisine daha ilk günden Rusya ile olağan ilişkilere geri dönülmeyeceği ve Çin’in sistematik meydan okumalarına karşı konulacağı not edilmişti. Putin’le görüşme bu kararların gölgesinde kaldı. Türkiye’nin NATO üyeliği teyit edilse de KKTC ve PYD, FETÖ konusu dahil hiçbir konuda çözüme ilişkin bir politika değişikliğine ilişkin ipucu verilmedi. 2030 Strateji Konsepti ise NATO’nun yeniden yapılandırılmasını öngörüyordu.

Kovboyu ülkesinde heyecanla bekleyen danışmanları yok. Şimdi imajlarını düzeltmek için bir takım sürpriz çıkışlar yapabilirler ama gelinen noktada daha da yalnızlaşan Amerika yeni bir çıkış yapacak olursa, dünyadan daha sert bir tepki alabilir.”

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