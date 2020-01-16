Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP, “Kanımız aksa da zafer İslam’ın” diyen bir parti idi

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, MHP'nin Tokyo’ya gidecek olan 'Filenin Sultanları'nı hedef alan Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkındaki tutumunu eleştirdi. Şahin'in açıklamalarıyla Kuran'dan anekdotlar paylaşan Dilipak, "Siyasi Partilerin genel başkanlarının sözleri Kur’an-ı Kerim ayetlerini neshetmez!?" dedi. Dilipak, "Bu MHP 'kanımız aksa da zafer İslam’ın' diyen bir parti idi aklımda kaldığına göre" diye yazdı.

Dilipak'ın, "Sizin dininiz size!" başlığıyla (16 Ocak 2020) yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Sizin dininiz size. Bizim dinimiz bize. Elbette, “bizim bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikatinin bize gösterileceği bir gün” var. Biz böyle iman ediyoruz.

Bizim iman ettiğimiz kitap bize, “Allah’a ortak koşmayacaksın, cinayet işlemeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, zina etmeyeceksin, domuz yemeyeceksin, riba almayacaksın, şarap içmeyeceksin (…)” diyor.

Hürriyet’te bir haber: “MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Tokyo’ya gidecek olan “File’nin Sultanları” ile ilgili sosyal medya hesabından çirkin bir mesaj paylaşan MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı.” Bu MHP “kanımız aksa da zafer İslam’ın” diyen bir parti idi aklımda kaldığına göre. Hürriyet de artık “Bizimkilerin”, o hangi “bizimkiler”se..

Ne demiş Birol Şahin, “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil.”

Peki Allah ne buyurdu: (MHP çevrelerinde daha çok okunan Ahmet Tekin meali / Ahzab 59) “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve bütün mü’minlerin hanımlarına söyle: Sokağa tenlerini göstermeyen, vücut hatlarını belli etmeyen elbiselerini giyerek çıksınlar. Bu tür örtünme onların, vakar ve heybetleriyle hür kadınlar olarak tanınıp, kendilerine hürmet edilmesine; sarkıntılık yapılmamasına, incitilmemelerine en uygun bir örtünmedir. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.”

Siyasi Partilerin genel başkanlarının sözleri Kur’an-ı Kerim ayetlerini neshetmez!?

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