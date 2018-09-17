Dilipak: Liyakat sahiplerini görevlerinden edip, kendi yandaşlarına makam verenlere Allah lanet etsin

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "yandaş"lara makam verenlere lanet okudu. Dilipak "Ehliyet ve liyakat sahiplerini görevlerinden edip, kendi yandaşlarına makam verenlere Allah lanet etsin" diye yazarak, "Allah onları rezil ve rüsva etsin" ifadesini kullandı.

Dilipak "Bu telaş niye?" başlığıyla kaleme aldığı bugünkü köşesinde isim vermeden bazı kesimlere yüklendi. "Metreslerinin giderlerini kamuya fatura edenler" ifadesini de kullanan Dilipak yazısının bir bölümünde şunları kaydetti:

"Zalimler, müfsitler, zaniler, kumarbazlar, haram lokma peşinde koştukları yetmiyormuş gibi bununla övünenler ve bunun faturasını kamuya yükleyenler, metreslerinin giderlerini kamuya fatura edenlere, onlara makam-mevki verenlere, kamu malını zimmetlerine geçirenlere, rüşvet alanlara ve vererek haksız mal iktisab edenlere Allah lanet etsin. Bunlara kol kanat gerenleri de her iki cihanda zelil ve rüsvay etsin. Solcu geçinip sola, sağcı geçinip sağa, dindar geçinip dine, milliyetçi geçinip milli değerlere ihanet edenleri Allah mahvu perişan etsin.

Ahiretteki cezaları, dünyadakinden daha vahim olacaktır, eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, bunu bilmeleri gerekir.

Bu pisliklere bulaşmayanlara, haksızlıklara uğradıkları halde, sabreden, teslim olmayıp direnenlere gelince, “Bekleyin inananlar, bahar gelecek bahar!” Bugünler de geçer ya hu! Dünya hayatı geçicidir. Ahiret hayatı dünya hayatından daha güzel olacak sizin için.

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