Dilipak: Laboratuvarda ürettikleri bir grip virüsüyle dünyayı eve hapsetmeyi başardılar, şimdi daha büyük bir tehdit için dört koldan saldırıya hazırlanıyorlar

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "'Pandemi' var gibi yapılmaya devam ediyor. PCR konusunda yeni mutasyondan söz ederek, 'sorun var' demeye başladılar. O sorun hep vardı aslında. Varolan pandemi 'Korku pandemisi'! Şimdi iklim değişikliği, gıda üzerinden saldırıya hazırlanıyorlar. Laboratuvarda ürettikleri bir grib virüsü ile tüm dünyayı korkutup eve hapsetmeyi başardılar. Şimdi daha büyük bir tehdit için dört koldan saldırıya hazırlanıyorlar" dedi.

Dilipak, "Her hafta yeni bir mutant haberi geliyor. Bu kafayla ve bu gidişle, CoVID 2022’yi de görür, 23’ü de. Tâ ki aklımızı başımıza alana kadar" ifadesini kullandı.

Dilipak, "Bu işler bu şekilde devam edecek olursa söyleyeyim, gelecek günler geçen günleri aratır. Bunlar olacak demiyorum ama bugünkü akılsız uygulamalar, bu kör gidiş böyle devam edecekse, ölümlerden ölüm beğenin. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Ama 'içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden' biz de zarara uğrayanlardan olabiliriz. Birileri sanki kaçtığını sandığı şeye doğru koşuyor. Siyaset, bürokrasi, akademi, media hepsi birbirini kandırıyor. Yakında sentetik etle tanışacağız. Kümes hayvanları, büyükbaş ve balık etini unutun. İster inanın ister inanmayın sığırlar iklim değişikliğine sebep oluyormuş! Bunlar mutlaka olacak demiyorum, ama bu gidişin sonucunda varılacak yer sürpriz değil" görüşünü savundu.

Dilipak, "Yaşlılarda, çocuklarda hareketsizliğe bağlı olarak kas, damar, sinir, kanser alzaymır, akciğer, kısırlık, kemik hastalıkları, psikolojik sorunlar, ölüm artacak. Obezite, kalp ve damar hastalıkları, artacak. Çocuklarda bedeni ve psikolojik davranış bozuklukları, kemik ve kas gelişmesi ile ilgili sorunlar artacak, Aile içi şiddet ve boşanmalar artacak. Ekonomik kriz ailelerde dağılmaya sebeb olacak. İntihar olayları artacak. Alkol tüketimi artacak. Psikotrop ilaç tüketimi artacak. Kanser patlayacak, alerji, gen hastalıkları, kalp, fonksiyon bozuklukları, organ yetmezlikleri gibi hastalıklarda artış olacak" ifadesini kullandı .

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