Dilipak: Korona virüsü ya da Suriye, “ecelinden önce” ölen var mı?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde, "Koronavirüsü ya da Suriye, 'ecelinden önce' ölen var mı? 'Akacak kan damarda durmaz." diye yazdı. Dilipak, "Allah (cc) bizi mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle, kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edeceğini söylemedi mi? Sonuçta, bağımsız olarak herkes yaptığından sorumludur. Kazanılan her zaferin kahramanları olabileceği gibi hainleri de olabilir, her yenilgide de hainler olabileceği gibi kahramanlar da olabilir" sözlerini kaydetti.

Yazısının devamında Suriye'de abd ve Rusya'nın varlığı ile takındıkları politikayı değerlendiren Dilipak, "Bakın Avrupa ya da ABD bölgede barış istemiyor. Çatışma biterse kendilerine gerek kalmaz. Onun için Batılı ülkeler ya da Rusya’nın bölgede varlığını sürdürmek için krizin sürdürülmesi gerek. Bu ülkeler orada barış için değil, kontrollü bir savaş için varlar. Türkiye’yi dışarıda tutamayacaklarının farkındalar. Türkiye’yi kendi yanlarında ve kontrol altında tutmaya çalışıyorlar" dedi.

"Aynı delikten iki kere ısırılmayalım" diyen Dilipak, "Elbette 'Aktif denge politikası' uygulayacağız, ama aynı zamanda söylem ve eylemimizde yüzümüzü Hakka dönmemiz gerek" önerisinde bulundu.

Dilipak yazısını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bütün bunlar bir imtihan! Kim ne yapıyor ya da yapması gerekirken yapmıyorsa, sonuç ne olursa olsun, bu yapıp yapmadıkları, söyleyip söylemedikleri ile ya kendi sırtlarında kendi cennetlerine tuğla taşıyacaklar, ya da kendi sırtlarında kendi cehennemlerine odun taşıyacaklar. Selâm ve dua ile. "

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