Dilipak: Kola yerine çişinizi için

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "kitabım" dediği kolayla ilgili olumsuz yorumların yer aldığı Muammer Karabulut'un "Cola Sır mı? Günah mı?" kitabını sosyal medya hesabından paylaşarak, kitabın içerisinde de yer alan "sidiğinizi için" önerisini paylaştı.

Dilipak "çiş"in daha sağlıklı ve streril olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Dünya devi bilinen Cola ilgili kitabım kütüphanecik de yerini aldı... Özel not; Cola yerine çişinizi için, daha sağlıklı ve steril."