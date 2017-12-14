T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dilipak: Kola yerine çişinizi için

"Daha sağlıklı ve steril"

14 Aralık 2017 16:57

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "kitabım" dediği kolayla ilgili olumsuz yorumların yer aldığı Muammer Karabulut'un "Cola Sır mı? Günah mı?" kitabını sosyal medya hesabından paylaşarak, kitabın içerisinde de yer alan "sidiğinizi için" önerisini paylaştı. 

Dilipak "çiş"in daha sağlıklı ve streril olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Dünya devi bilinen Cola ilgili kitabım kütüphanecik de yerini aldı... Özel not; Cola yerine çişinizi için, daha sağlıklı ve steril."

ETİKETLER

dilipakhaberaçıklamacolakolasidik
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-12-14T16:57:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/dilipak-kola-yerine-cisinizi-icin,512362","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/dilipak-kola-yerine-cisinizi-icin,512362"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24