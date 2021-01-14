Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Kimin kendi ya da akrabaları üzerinde gayrimenkulleri var, kimler nereye gidiyor, off shore’larda ne işleri var bakın bakalım" görüşünü savundu.

Dilipak, "Geçen gün bir haber düştü basına. Haber özetle şöyle: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın bazı isimler ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu’nun yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon Euro’yu Türkiye’ye getirmesini istedi. Türkoğlu, parayı Türkiye’ye getirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hidayet Türkoğlu’nun istifası istendi.' Türkoğlu’nun bu parayı nereden, ne zaman, nasıl kazandığı, nasıl yurt dışına çıkarttığını sormayacağım. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı birine 'paranı getir' diyorsun, bu kişi aynı zamanda TBF başkanı. Bu kişi aynı zamanda ABD vatandaşı." ifadesini kullandı.

Dilipak yazısında, "Türkoğlu’ndan istediğinizi 27 Mayıs’ın, 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın oligarklarından ve onların murislerinden de isteyebilecek misiniz? Tabi, bugün sizin etrafınızda toplanan 'yerli ve milli oligarklar'dan da isteyebilecek misiniz? İstemek yerine, önce Maliye MASAK’ını, MİT’i Emniyeti, Jandarma İstihbaratını da devreye sokun bakalım. Terör örgütlerinin finansmanı ile ilgili yasa çıkarttınız. Bu işlerin içinde mafya olmadan olmaz. Hadi, kayıt dışı, silah, eroin, ihale yolsuzlukları, yağmalanan hazine arazileri, hazine kaynakları, içi boşaltılan kamu bankalarının hesabı yargı yoluyla da sorulsun. Bunlar çağırılıp, yalılarının, villalarının, çiftlik evlerinin dibinde gizli konteynerlerdeki paraları sulh yoluyla bir fona aktarılabilinir mi?" değerlendirmesini yaptı.

Dilipak, "Bakın bakalım. Kimin kendi ya da akrabaları üzerinde gayrimenkulleri var? Bu tapuları bulmak zor değil. Kurulan şirketler ve yatırımlarına bakın. Kimlerin özel uçağı ve tekneleri var. Bunların rotalarına bakın. Kendi ve yakınlarının uçuşlarına bakın. Kimler nereye gidiyor, of shore’larda ne işleri var. Kumarhaneler, eğlence merkezlerinde, pahalı otellerde bunlar kimlerle buluşuyor." düşüncesini dile getirdi.