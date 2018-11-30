Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, şirketlerin indirim yaptığı Black Friday hakkında değerlendirmede bulundu. Black Friday'e dair rakamsal bilgiler de veren Dilipak, "Keşke Şeytan bizi başka isimlerin arkasına saklanarak aldatmasaydı, ama aldandık. İndirim deyince birilerinin gözü bir şey görmüyor" diye yazdı.

Dilipak'ın "Gerçekten kara cumaydı!" başlığıyla (30 Kasım 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

...“Muhteşem Cuma” ve “Efsane Cuma” olarak anılan 23 Kasım 2018 Cuma günü, ABD’de internet üzerinden satışlar 6.2 milyar dolaroldu. Türkiye’de de satışların % 40 ile 80 arasında arttığını belirtti. Bankalar arası Kart Merkezi verilerine göre, kasım ayının 4. cumasına denk gelen alışveriş festivalinde kartla yapılan alışverişler 3,4 milyar liraya ulaştı. Söz konusu günün etkisiyle bir günde kullanılan kart adedi yüzde 80 artarak 2 milyona ulaştı, 23 Kasım’da 2 milyon farklı kart, internetten ödemelerde kullanılmış. En fazla internetten alışveriş tercih eden iller yüzde 40 ile Iğdır, yüzde 34 ile Kırklareli ve yüzde 33 ile Çanakkale oldu.

Keşke Şeytan bizi başka isimlerin arkasına saklanarak aldatmasaydı, ama aldandık. İndirim deyince birilerinin gözü bir şey görmüyor. Özellikle de patronu seküler olan firmalarda büyük izdihamlar yaşanmış. Ama sağcı-solcu, örtülü-açık o gün herkes tüketim mabedlerindeydi ve büyük bir iştahla ve vecd içinde alışveriş ediyorlardı. Ne de olsa memlekette “ekonomik kriz” ve “kıtlık” var(!).

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