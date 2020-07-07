Dilipak: Kenevirci dedenin kenevir tohumu hâlâ gümrükte bekletiliyor, ya Rab bu icraatı yapanlardan şikâyetçiyim

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, tarımda zirai mücadele ile 'mücadelenin' başladığını belirtti. Dilipak, "Kenevirci dedenin kenevir tohumu hâlâ gümrükte bekletiliyor bu arada. 'Isıl işlem' cinayeti ile değerli bir tohum kuş yemi haline getirildikten sonra, kısırlaştırılıp, murdar edilip, öyle sahibine teslim edilecek." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Şahid ol Ya Rab! Bu icraatı yapanlardan da bu mevzuatı yazanlardan da şikâyetçiyim ve bu kendilerini 'ıslah edici' diye tanımlayan, bozguncuların ve müfsidlerin şerrinden Sana sığınıyoruz. Islah olmayacaklarsa, öbür dünyada bunları, hizmet ettikleri ve talimatlarına uydukları lobilerle birlikte haşret." ifadesini kullandı.

Dilipak, " Zirai mücadele ilaçları ile 'mücadele’den söz ediyoruz da peki bu işin doğrusu ne? Tabiatın tabii dengesini bozduk, bilim adına, refah ve zenginlik adına. 6 ay bir güz gittikten sonra felaketin farkına vardık, şimdi geri dönmeye çalışıyoruz ama kolay değil tabii. Arada bilim kurulları, bakanlıklar, odalar, piyasa baronları, muhteris ve iş bilmez paragöz birileri, laf anlamaz bürokratlar ve baş belası bir mevzuat. Yani anlayacağımız işimiz zor. Şeytan dopingli ve pozitif ayırımcılığa sahip, dürüstlerin elleri kolları prangalı. Ve geri dönüş yollarında 40 kapıda 40 kilit. Yollar kapalı.." görüşünü savundu.

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