Dilipak: Karı-kız işi olan adaylıktan çekilsin, kasetleri çıkacak

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 7 Haziran 2015 seçimleri için AKP'nin aday listesinin açıklanmasının ardından Gülen cemaatinin adayların kasetlerini yayınlayacağını iddia etti. Dilipak, "AK Parti ve diğer partilerin aday listelerini gözden geçirip, kim dost, kim düşman, kimin dosyası-kaseti var ortaya dökecekler. Karı-kız, para ilişkisi olanlar keşke kendileri çekilseler.. Haber veriyorum cemaat tepelerine binecek" dedi.

"Adaylık dua ile istenen bir belaya dönüşebilir" diyen Dilipak, "Cemaat ise süreç içinde siyaseti an be an izleyecek. Bu süreçte her şey mübah olacak gibi, hakaret, tehdit, şantaj, iftira.. Gayeye giden her yol mübah. Kıran kırana bir mücadele olacak" iddasında bulundu.

Dilipak'ın Yeni Akit'te "Pensilvanya’da bir telaş, bir telaş" başlığıyla yayımlanan (31 Mart 2015) yazısı şöyle:

Ankara Gülen’in iadesi için hazırlanan dosyaya son şeklini verirken, Gülen’in masonluğu ile ilgili bir iddia atıldı ortaya.

Peki o zaman şimdi siz; paralel yapının aday ve bürokratlarınız arasından, paralel yapıya ters düşen, ama masonik yapılarla ilişkisi olanların dosyalarını bekleyin.

Sadece onların mı, Pensilvanya arşivlerini didik didik edecekler, AK Parti ve diğer partilerin aday listelerini gözden geçirip, kim dost, kim düşman, kimin dosyası-kaseti var ortaya dökecekler.. Seçim stratejilerini bu çalışma üzerine oturtacaklar..

Karı-kız, para ilişkisi olanlar keşke kendileri çekilseler.. Haber veriyorum cemaat tepelerine binecek. Eğer cemaate teslim olurlarsa, parti işlerini bitirecek. Özellikle de eskiden cemaatle iş tutup, şimdi cemaate karşı partinin yanında imiş gibi gözüken, kraldan fazla kralcılara dikkat.. Akademisyen, işadamı, bürokrat, yurtdışı seyahatlerde ipin ucunu kaçıranlar için adaylık dua ile istenen bir belaya dönüşebilir..

Paralel yapı Pensilvanya’yı terk etmek zorunda kalırsa, arşiv ve ekip nereye gidecek? Bu arşivdeki bilgiler seçim sürecinde nasıl kullanılacak, kim üzerinden servis edilecek, bu kişilerle teması kim sağlayacak, bu ve benzeri bir sürü soru cevabını arıyor.. Yani anlayacağınız, topyekûn saldırıya geçecekler. AK Parti’nin seçim başarısının gölgelenmesi gerekiyor onlar için. Erdoğan’ın başkanlığa gitmesinin önünün alınması gerekiyor.. Bunun için ellerinden geleni arkalarına koymayacaklar.

Sanırım bu süreçte herkesin çok dikkatli olması gerek. Yoksa Tosya’ya pirince giderken evdeki bulgurdan olmak da mümkün. Cemaat özellikle kırmızı bülten ve dinleme, sınav skandalı ile köşeye sıkışmış durumda. Ya teslim olacaklar ya da daha fazla öfkelenecekler ve saldıracaklar.

Bu konuda herhalde İsrail ve Türkiye-AK Parti karşıtları da bu konuda boş durmayacaklar. Onun için herkesin dikkatli olması gerek.. 7 Nisan’da adaylar belli olur olmaz havalarla birlikte siyaset de ısınacak.. Cemaat ise süreç içinde siyaseti an be an izleyecek. Bu süreçte her şey mübah olacak gibi, hakaret, tehdit, şantaj, iftira.. Gayeye giden her yol mübah. Kıran kırana bir mücadele olacak.

Ciddiyet, samimiyet, adalet çok da itibar görmeyecek sanki.. Oysa bir kavme olan düşmanlığımızın bile bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmemesi gerekir.. Dilerim ortalık çamur deryasına dönmez..

Paralel yapı bu seçime bir parti ile girmiyor, ama bütün partilerin içinde olacaklar ve iktidara karşı bir cephe oluşturmaya çalışacaklar. “Düşmanımın düşmanı benim dostumdur” anlayışı ile hareket ediyorlar. AK Parti karşıtı herkesle işbirliği yapabilirler.. Seçime kadar da ikinci bir gündemleri yok gibi.. Bu seçimleri “olmak ya da olmamak” meselesi olarak görüyorlar.. Öfkeleri akıllarından büyük olunca başarı şansları yok gibi.. Korku ve panik havası bu riski daha da büyütüyor.. “Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder”.. Cemaat için bu seçimler bir kırılma noktası olabilir.. Onun için son bir hamle ile içine düştükleri acziyet, yalnızlık ve talihsizlikten kurtulmak istiyorlar..

AK Parti, aday adayları arasındaki paralelcilere karşı gösterdiği hassasiyetin aynısını yine aynı listedeki, para ve kadın zaafı olanlara karşı göstermesi gerek.. O kişiler listeye girer ya da elenmezlerse hem partilerine, hem de kendilerine de zarar verecekler.. Korkak, risk almayan adamlar da bu süreçte siyasetten uzak tutulurlarsa iyi olur..

Siyasi gündem açısından son kavşağa giriyoruz. Atılacak ok yaydan çıkmadan gereken tedbiri almak gerek.. Son pişmanlık fayda sağlamaz. Benden söylemesi. İş işten geçmeden bir şeyler yapmak gerek. Selâm ve dua ile..