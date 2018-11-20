Dilipak: Jeep taksidini ödemekte zorlananlar ağzına geleni söylüyor

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP döneminde insanların daha yüksek refah seviyesine ulaştığını ancak bugün insanların ekonomik güçlük çektiklerini söyledi. Dilipak, "Ev sahibi olduğu için şükür secdesine kapananlar, bugün jeep taksidini, yazlık taksidini ödemekte zorlandıkları için ağzına geleni söylüyor" diye yazdı.

Dilipak "Bu işler böyledir" ifadesini kullanarak, "İnsanoğlu kan dökücü, nankör ve unutkandır. Çabuk unutur. 40 gün hep kazanmıştır, birkaç gün işleri ters gitsin, ağzına geleni söyler" diye ekledi.

Bugünkü "Seçicilere ve adaylara dikkat!" başlıklı yazısının ilgili bölümünün devamında Dilipak, şunları kaydetti:

"Daha fazla veriyorsunuz ya, o çok daha fazlasını ister. Eskiden alttakilere bakıp şükredenler, bugün üsttekilere bakıp kıskançlık krizine giriyorlar.. Artık herkes diplomalı ya, ağzını kapatamazsınız artık. Ağzı olan konuşur. Bu işler böyledir.. Parası olan aklınca “akıllıdır”.. Para “aklın, çalışmanın ödülüdür” ona göre, nasıl kazandığına bakmadan. Karun da öyle diyordu Hz. Musa’ya, oysa o, Tevrat’ı Hz. Musa ve Harun aleyhisselamdan sonra en iyi bilen kişi idi."