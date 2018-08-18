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Dilipak: İyi Partili vekiller MHP'ye geçen Hayati Arkaz'ın akıbetini görmek istiyor, bir süre bekleyecekler

"Sonrası meçhul"

18 Ağustos 2018 12:18

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, TBMM'deki yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptükten sonra İyi Parti'den MHP'ye geçen Hayati Arkaz'ın durumunun İyi Partili vekiller tarafından takip edildiğini iddia etti. "Diğerleri onun akıbetini görmek istiyor ve bir süre bekleyecekler, ne olacak diye" diyen Dilipak, "Sonra! Sonrası meçhul" ifadesini kullandı.

Arkaz, TBMM'nin açıldığı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmüş, bu olay İyi Parti'de krize neden olmuştu. Arkaz, Bahçeli'nin bizzat arayıp kendisini davet ettiğini vurgulayarak, "Genel başkanımın ağzından çıkacak her türlü kelam ve söz benim için emirdir. Teklifi şeref ve onurla kabul ettim" demişti.

İyi Parti'de yaşanan süreçleri değerlendiren Dilipak, Arkaz'ın durumunun diğer milletvekilileri tarafından izlendiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu arada bir milletvekili geldiği yere, MHP’ye döndü. Diğerleri onun akıbetini görmek istiyor ve bir süre bekleyecekler, ne olacak diye. Sonra! Sonrası meçhul. Herkes ne olacağını merak ediyor. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

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