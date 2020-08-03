Dilipak: İstanbul Sözleşmesi'ni savunan AK Parti içindeki AKP’lilere soruyorum; yaptığınız Soros’un sözcülüğü olmaz mı?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde de karşı çıktığı İstanbul Sözleşmesi'ni hedef almaya devam etti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından eş cinsellerin haklarına yönelik yayımlanan bir belgeye işaret ederek, "Bu metni hazırlayan editoryal grubda Kaos GL, Ilga Europe, Açık Toplum Vakfı, Sida da var. Birilerinin altına imza attıkları metnin görmedikleri, okumadıkları sayfaları bu örgütler tarafından hazırlandı. Bugün birilerinin savundukları tez bu derin yapının tezi" dedi. Dilipak sözlerinin devamında ise, "Bu sözleşmeyi tartışmayacaklarını söyleyerek savunan AK Parti içindeki AKP’lilere soruyorum: Böyle yapmanız, Soros’un sözcülüğü olmaz mı?" diye sordu.

İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıktığını bir kez daha belirten Dilipak, "Bu sözleşme metnini hazırlayanlar, insanların cahilliklerini kullanıp, bozgunculuklarını başka protokollere bağlayıp, yürümekten vazgeçip günümüzde, bizim belediyelerimiz üzerinden ahlaksızlık tellallığı yaptırılma noktasına gelmiş iş" ifadelerini kullandı.

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