AKP'nin tartışma yaratan yazısı nedeniyle dava açmaya hazırlandığı Dilipak: Helal olsun, harika; biyografime yazacak bir hatıra daha çıktı!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 27 Temmuzda yayımlanan İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldığı 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısında kullandığı ifadelerden dolayı kendisine dava açma hazırlığında olan AKP'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. "Benim kadar AK Parti için çalışan bir insan bulunamaz" diyen Dilipak, "Beni de yargılayacaklarına göre helal olsun, harika! Bu kadarını beklemiyordum doğrusu ama kaderde bu da varmış. Biyografime yazacak bir hatıra daha çıktı" ifadelerini kullandı.

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Dilipak, Akit Tv'de yayımlanan Ülke Gündemi Bayram Özel programında hakkındaki eleştirilere ilişkin konuştu. Tartışma yaratan yazısındaki 'papatya' ve 'fahişe' kelimelerine açıklık getiren Dilipak, AKP'nin hakkında açmaya hazırlandığı davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dilipak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok iyi olur. Daha önceki ANAP döneminde de o Hasan Celal Güzel'i eleyip siyasi hayatıma mal olsa da imam hatipleri kapatacağım diyen bir zihniyet var ya onların bir papatyaları vardı. AK Parti içinde de böyle bir 'papatya' zihniyeti oluştu. Bana hoşgörü gösteremiyorlar. Bunlar biraz son zamanda deşifre oldular. Halkın öfkesi çok yükseldi benim yazım da bunu anlatıyor. O yazının hemen girişinden sonraki paragrafım; benim kadar AK Parti için çalışan bir insan bulunamaz. Ben sanık oluyorum onlarsa yargıç pozisyonunda. Dün bir açıklama yaptılar, bugün de müjdeyi verdiler. AK Partiyi yöneten böyle bir kadro var. Bunların zihniyetleri Türkiye'yi ve AK Parti'yi bir yerlere sürüklüyor."

"AK Parti'yi ANAP'ı bitiren o papatya geleneğinin AK Parti içinde AKP'liler üzerinden ortaya çıkmasına şahit oluyoruz."

"Burada bir eleştiri av bu AK Parti içindeki AKP'liler o yiyici takımı dediğimiz, eğer bu işi yargıya falan taşıyacaklarsa tanıklarıyla birlikte gelirim. Konuşuruz. İstiyorlarsa öyledir."

"Bakın bu Koç'un Eczacıbaşı'nın savunduğu kadrolar kimler? Onlara arka çıkan bu holdingler kadar bizim yeşil sermaye dediğimiz o dindar iş adamları, acaba bu kötü gidişe bu LGBT oradaki kelimeyi tekrar söylüyorum fahişelere ve onların türevlerine' LGBT demek zorunda mıyım? İşte bunları o uluslararası örgütler hangileri? AB. Neyle destekliyor İstanbul Sözleşmesi ile destekliyor. Gönderme yaptığım yer orası. Anlamak istemiyorlar çünkü benim bu söylemim birilerini rahatsız ediyor.

İstanbul sözleşmesi de tam bir skandal."

"Bir takım trollerin hareket ettikleri, başka başka yerlerden saldırılar geldi. Sonra da bir gazeteci arkadaş uyardı, Hocam size yine saldıracaklar diye. "

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