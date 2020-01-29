Dilipak: İmam ne yaparsa cemaat ne yapmaz ki, kanaat önderleri çok kötü örnek oluyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, siyaset, medya ve kanaat önderlerinin topluma kötü örnek olduğunu belirterek, "İmam ne yaparsa cemaat ne yapmaz ki, kanaat önderleri çok kötü örnek oluyor" görüşünü savundu. Dilipak, bencilliğin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Dilipak, "Suriyelilerin başına gelenlerin bizim de başımıza gelmemesi için aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Ama dini, siyasi, ideolojik tartışmaların muhtevası, üslubu inanın insanı utandırıyor. Hani gavli leyyin diye bir şey vardı. Güzel söz ve hikmetle Hakkı söyleyecektik. Hani Taif’e giden Peygamber gibi olacaktık. Hani, o birileri ile tartışmayacak ve onlardan uzaklaşacaktık. Yalan söylemeyecek, dedikodu yapmayacak, iftira etmeyecek, alaya almayacak, küfretmeyecektik" düşüncesini dile getirdi.

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