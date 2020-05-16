Dilipak'tan iktidara: Darbe söylentilerini ciddiye alın derim; uyarıyorum, yanlış adamların, yanlış işlerinden yakanızı kurtarın

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, CHP’li isimler hedef gösterilerek başlatılan ‘darbe’ söylemlerine karşın iktidarı uyardı. “Hiçbir darbe söylentisi durduk yere çıkmaz. Çıkıyorsa vardır bir sebebi” diyen Dilipak, “Ben darbe söylentilerini ciddiye alın derim. Bu ille de bu işin sonunda darbe olacak anlamına gelmiyor, ama birilerinin iş üzerinde olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Dilipak, “Ve uyarıyorum, Allah’ın yardımının size ulaşmasını engelleyen yanlış adamların, yanlış işlerinden yakanızı kurtarın” diye seslendi.

Dilipak, “Darbe söylentileri üzerine” başlıklı bugünkü yazısında özetle şunları kaydetti:

Hiçbir darbe söylentisi durduk yere çıkmaz. Çıkıyorsa vardır bir sebebi. Piyasayı gözlemliyorlardır. Kim nerede duruyor, ona bakarlar. Yani “alerji testi” gibi düşünün bu olayı. Kim destekliyor, kim karşı çıkıyor, kim susuyor, kim parasını nereye götürüyor. Bu arada eğer bir de ekonomik kriz çıkarılıyorsa, “iyi saatte olsunlar” iş üzerindedir demektir. Hemen sosyal olaylara ve siyasi sürece bakın, siyasetin nabzını tutun ve ateşini ölçün. STK ve mediada bir hareketlilik var mı? Bugün sosyal mediadan da bazı gelişmeleri izleyebilirsiniz. Belli merkezlerden servis edilen dosyalar açıkça yargı üzerinden ya da Wikileaks gibi örtülü bir şekilde ses ve görüntü, bilgi, belge servis edilebilir.

İktidar kabızı, öfke yüklü, intikam hırsı taşıyan, muhteris birileri bu durumlarda kendilerine gün doğduğunu, fırsat oluştuğunu düşünerek hemen arzı endam ederler. Asıl darbeci unsurlar hemen bunu destekler ve alana sürerler. Bu işin kandırmacası, şaşırtmacasıdır aslında. Merkezdekiler bunların kim olduklarını bildikleri için, ne istediklerini, arkalarında kimlerin olduğunu görürler ve kendi projelerinde bunları kullanabildikleri kadar kullanırlar. İşleri bitince, mesela darbe söylentilerinden bıkan iktidarları rahatlatmak için ve kendilerini sureti haktan göstermek için bu darbecileri, muteber kişiler üzerinden iktidara ihbar ederler. İktidar da polisi, istihbaratçısı, yargısı ile olayın üzerine gider ve rahatlar.. Aslında bu bir oyundur. Görünen, konuşulan kişiler, örgütler hepsi birer piyondur aslında. Bunları tek tek feda ederek, toplumda darbe söylentilerini sulandırabilir ve yönetime de, bütün darbeci unsurları tek tek ele geçirdikleri için bir aldatıcı bir güven verebilirler.

Darbe konusunda tek başına halka güvenenler yanılırlar. Darbeciler açısından 15 Temmuz’da evdeki hesabın çarşıya uymamasının 40 sebebi var. 15 Temmuz önemli, ama bu anlamda tarihin akışı aynı şekilde tekerrür etmeyebilir. Kitleleri manipüle etmek çok zor bir iş değil artık. Toplum mühendisleri, yön-eylem stratejistleri, yapay zekalı sosyal metrik sistemlerle, sosyal media özerinden davranış modelleri çıkararak kitleleri yönlendirebiliyorlar.

Ben darbe söylentilerini ciddiye alın derim. Bu ille de bu işin sonunda darbe olacak anlamına gelmiyor, ama birilerinin iş üzerinde olduğunu gösteriyor. Ben yanlış politikacılar ve yanlış bürokratlar, yanlış media ve sivil toplum aktörlerinin bu anlamda iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Havayı kokluyorum, pis kokular geliyor. Ve uyarıyorum, Allah’ın yardımının size ulaşmasını engelleyen yanlış adamların, yanlış işlerinden yakanızı kurtarın.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.