Dilipak: İçimizdeki beyinsizler yüzünden bu gidişle başımız daha çok belaya girer

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İdlib'de uğradığı saldırı sonucu şehit olan 33 askeri ve Türkiye'nin Suriye politikasını köşesine taşıdı. "Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Başımıza gelen felaketlerin sebebi biz kişi olarak kendimiziz. Yöneticilerimiz ise yuvarlanan tencerenin kapağını bulması gibidir" diyen Dilipak, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarı eleştirirken sıklıkla dile getirdiği, 'pinpon topu' söylemine atıfta bulundu. "Bir bilardo masası kurmuşlar. Kim vurursa öbür tarafa gidiyoruz" diyen Dilipak, "İçimizdeki beyinsizler' yüzünden bu gidişle başımız daha çook belaya girer. Allah’ın ipine tutunmaktan başka çaremiz yok" görüşünü ifade etti.

Dilipak sözlerinin devamında, "Etrafımızdaki Allah’ın yardımını engelleyen, siyaset, sermaye, bürokrat, media, STK, Cemaat görünümlü taifelerden yakamızı kurtarıp, tevbe etmedikçe kurtuluş yok. Bu beladan kurtuluruz bir başka bela bulur bizi" sözlerini kaydetti.

"Akıl, vicdan, merhamet dışı iddia sahiplerinin ifsatlarına alet olmayalım. 'Bizim orada ne işimiz vardı' ya da 'onların burada ne işi vardı' gibi tartışmaları bugün ya da geri-ileriye dönük tartışmalardan uzak duralım" sözleriyle muhalefete de çağrıda bulunan Dilipak, şunları kaydetti:

Şimdilerde herkes “oyun kurmak”dan söz ediyor. Başkalarına benzemeyelim. Hikmetse bir şey alırız, ama her halûkârda o işte niyet ve usul olarak farklı bir yanımız olur/olmalı. Alamet-i farikamızı, yani, ayırt edici özelliklerimizi korumamız gerek. O stratejik plan yapan toplum mühendisleri yok mu “Tuzak kuranlar” onlardır işte. Onlar modern zamane kahinleridir. Topluma İlahlık ve Rablik taslayanlar onlardır. Allah onların yaptıklarından haberdardır ve onların tuzaklarını başlarına geçirecektir. O, onların “kapalı kapılar arkasında fısıldaştıklarını” da görmekte duymakta, bilmektedir.

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