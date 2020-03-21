Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak birkaç ay içinde binlerce insanın ölümüne yok açan ve Türkiye’de de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına yer verdi. Söz konusu yaşananları, “Gelecek günlerin neler getireceğini bilmiyorum. Sonuçta bu bizim için bir imtihan. Zalimler, Fasıklar, Münafıklar, Müfsitler için bir bela” diye değerlendiren Dilipak, “İçimizdeki beyinsizler yüzünden’ biz de acı çekeceğiz, bu ateş zalimlere yardım edenleri de yakacak” yorumunu getirdi.

Sözlerine, “Sonunda bu da geçecek. Ama unutmayın, 'belanın da belası var.' Bu yaşananlar bizim için bir ibret dersi olmalı” diyerek devam eden Dilipak, “Biz zalimlerden olduk’ ve bütün bu olanların sebebi olarak bizim de ihmallerimiz vardı. Bu belaların hiçbiri sürpriz değil benim için. Adım adım, göz göre göre geldi” görüşünü ifade etti.

Dilipak, “O, bu gökdelenleri diken kibir sahibi 'koyun çobanları'ndan yakanızı kurtarın. 'Komşunuzun bahçesinden ya da kamudan çaldığınız yontulmuş taşı kendi evinin temeline gömenler', o taşları evinizin temelinden söküp sahibine iade etmedikçe Allah’ın gazabından kurtulamayacaksınız!” ifadelerini kullandı.

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