Dilipak: Hocaların çocukları agnostik oldu, amentüyü bilmeyen bir nesil geliyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, dünyanın, bölgenin ve ülkenin gidişatının iyi olmadığını savunarak, Halimize bakar mısınız, bırakın namazı, orucu, imanı, risaleti, nübüvveti, sünneti tartışıyoruz. Birileri Deist oldu. Hocaların çocukları Agnostik oldular. Amentüyü bile bilmeyen, tartışan bir nesil geliyor. Halimize bakar mısınız, bırakın namazı, orucu, imanı, risaleti, nübüvveti, sünneti tartışıyoruz. Birileri Deist oldu. Hocaların çocukları agnostik oldular. Amentüyü bile bilmeyen, tartışan bir nesil geliyor. Ne Kuran’ı, ne manasını okumamış bir nesil bu. İlmihal bilgisinden bile yoksun. Tek Parti dönemine geri döndük sanki” düşüncelerini dile getirdi.

“İmam-Hatiplerde, ilahiyatlarda namaz kılanların sayısı ne bir sorun bakalım” diyen Dilipak, “Umutsuz olmayalım ama, ham hayaller, içi boş umutlarla da kendimizi kandırmayalım. Herkes için ancak yaptığının karşılığı vardır. Havf ile reca, korku ile umud arasında bir yerde duralım.. Ve bilelim ki, kurtarıcı yok! Biz kurtuluşa erenlerden olmak istiyorsa Allah’a, kitaba ve Resulüne dönelim yüzümüzü ve insanları oraya çağıralım, liderlerimize, örgütlerimize, şeyhlerimize değil. Din ve devlet büyüklerimiz İlah ve Rabbimiz değildir. Göklerin hazinesinin anahtarı da onların elinde değil. Onlar gaybı da bilmezler. Onlar içimizden biridirler. Ve her topluluk layık olduğu gibi idare olunur” ifadelerini kullandı.

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