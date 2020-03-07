Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında İdlib’de Türk askerlerinin şehit edilmesinin ardından Suriye’deki gelişmeleri ve Avrupa’ya gitmek için sınırlara akın eden sığınmacıların durumunu değerlendirdi. “Müstevlilerin yerli işbirlikçileri hâlâ ‘irtica’ın kendi lehçelerindeki manası’ üzerine verip veriştiriyorlar. ‘Geri kalmışlığın sebebi İslam’mış, hâlâ bu ‘herze’yi tekrarlayıp duruyorlar” diye yazan Dilipak, “Herkes durduğu yeri yeniden gözden geçirmeli” mesajını verdi.

Meclis’te yaşanan yumruklu kavgaya da yer verdiği köşesinde Dilipak, “Herkesin üslubuna dikkat etmesi gerek. Siyasiler arasındaki polemiğin dili çok demagojik ve üslubu bunun media’ya yansıması, sosyal media’daki yansımaları tam bir felaket. Türkiye’nin bu durumdan bir an evvel sıyrılması gerek. Halk siyasilere güvenini kaybediyor ve siyasetten soğuyor. Eleştiri yapılacaksa da birbirimizi Hakk’a ve hayra çağıralım. Kavga dili ile siyaset yapılamaz. Bu şekilde topluma güzel bir örneklik ve önderlik yapılmıyor” uyarı ve önerilerinde bulundu.

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