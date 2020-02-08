Dilipak: “Hayvan hakları”le ilgili yeni bir yasa çıkarılacakmış, inşallah “İstanbul Sözleşmesi”ne dönmez

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında iki ay içerisinde çıkması beklenen 36 maddelik Hayvan Hakları Kanun Teklifi'ni yazdı. 'Hak' kavramı üzerinden yola çıkarak, "Eğer bir yasa çıkarılacaksa 'Hakkın ve Hukukun korunması ve bu değerlere karşı her türlü tecavüzün men’i yasası' çıkarılması gerekir ki, esasen bu da devletin, anayasa ve yasaların varlık meşruiyet temelidir" dedi.

Yeni yasa için "İnşallah 'İstanbul Sözleşmesi'ne dönmez" diyen Dilipak, "Batıdan tercüme yasalarla bu sorunu çözemeyiz. Kulağa hoş gelen çözümler, “İstanbul sözleşmesi” konusunda olduğu gibi, yönetim için altından kalkamayacakları tartışmalara sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

Yasanın hangi hayvanları kapsadığını soran Dilipak, evcil hayvanlarla ilgili görüşünü, "Eve sokulan hayvanları da fıtratlarına yabancılaştırdık. Genleri ile oynadık. Hormonlu gıdalarla besliyoruz. Bunlar işkence de görüyor, tacize de uğruyor kimin umurunda" sözleriyle ifade etti.

Söz konusu düzenlemeleri "batıdan tercüme yasalar" diye betimleyen Dilipak, "Bu konu özel yasa ile değil, genel bir hukuki düzenleme dışında tek başına vicdanla değil, din ile ahlakla, içtimai teamüllerle çözümlenmesi gerekir" önerisinde bulundu.

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