Dilipak: FETO sonrası insanlar cemaat yapılarından uzaklaşırken bu gidişin sonu hayrolmaz

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Tebliğ usulümüzü yeniden gözden geçirmemiz gerek" dedi. "Biz kardeşlerimize dahi kem gözle bakarken, hemşehricilik uğruna ya da menfaat hesapları ile kul hakkını çiğnerken, Allah diğer insanların emanetini niye bize versin ki" diyen Dilipak, "Zaten FETO sonrası insanlar cemaat yapılarından uzaklaşırken bu gidişin sonu hayrolmaz. Bu şekilde insanların Hakkı, iyiyi doğruyu bulmalarına vesile olamayız" önerisinde bulundu.

Dilipak yazısının devamında şunları kaydetti:

Burada tebliğ usulümüzü yeniden gözden geçirmemiz gerek. Bu kadar cami, Diyanet kadrosu, ilahiyat, imam hatip, cemaat, vakıf, dernek var ama bizde evdeki çocuklarımıza bile bazı hakikatleri anlatmakta zorlanırken nasıl olacak bu iş. Laf ile aleme binlerce nizam vermeye kalkıyoruz, ama bin seyyie var hanemizde!

Galiba korkutmamız ve azarlamamız gereken, ötekiler değil, kendimiz, elimizin altındakiler, “iman ettim” deyip de sergilediği kötü örneklikler sebebi ile “bizden” olanlar olsa gerek.

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