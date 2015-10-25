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Dilipak: Erdoğan başkan seçilirse halife olacak

"Hilafete bağlı bölgelerden muhtemelen kendisine müşavir tayin edecek ve Beştepe’deki o 1005 odada hepsinin temsilciliklerini açacak"

25 Ekim 2015 01:53

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Kanada’da katıldığı bir konferansta hilafetin aslında kaldırılmadığını savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan seçildiği takdirde 'halife olacağını' ileri süren Dilipak, saraydaki odaların da hilafete bağlı milletlerin temsilcilerine verileceğini söyledi. Dilipak ayrıca Erdoğan'ın dünyadaki bütün Müslüman milletlere birer müşavir atayacağını iddia etti.
 
AKP Toronto Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Kanada’ya davet edilen Dilipak, 16-17 Ekim tarihlerinde Toronto ve Mississauga şehirlerinde konferans verdi. Konferans görüntüleri Kanada’da yayın yapan AKP'ye yakın TurkNews isimli haber sitesi tarafından yayınlandı.
 
İşte Dilipak’ın ‘hilafet’le ilgili sözleri:
 
“Tayyip Erdoğan başkanlık sistemine geçerse kendisi bu anlamda bütün İslam beldelerinden Hilafete bağlı bölgelerden muhtemelen kendisine müşavir tayin edecek ve İslam birliğininin Beştepe’deki, o 1005 odada hepsinin temsilciliklerini açacak.”
 

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Dilipak: Erdoğan başkan seçilirse halife olacak

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