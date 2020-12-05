Dilipak: Eğer bu alanda yol alamıyorsak, referandum çağrısı yapabiliriz

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Chip ve aşı dayatmasına karşı ne yapabiliriz?” başlıklı yazısında, “Haklı olmak, başkasına haksızlık yapma hakkı vermez. Derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek!” ifadelerini kullandı.

Dilipak, “Yargı konusunda, il ve ilçelerdeki insan hakları kurullarından başlayarak, AYM’ye kadar her ilde, ilgili tüm yargı birimlerine. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay bütün yüksek yargıyı kapsayacak şekilde hareket edebiliriz. Eğer bu alanda yol alamıyorsak, referandum çağrısı yapabiliriz. Ve bu konuya siyasal toplum üzerinden sivil baskı aracı oluşturabiliriz. Eş zamanlı olarak, sivil toplumun da harekete geçirilmesi gerek” görüşünü savundu.

Sivil toplum kuruluşlarına bir çağrı yapıp, kendi tabanlarını harekete geçmeye çağırılabileceğini ifade eden Dilipak, devamında şunları kaydetti:

“Hiç ayırım yapmadan herkesi. Bakalım kim cevap veriyor, kim karşı çıkıyor ya da sessiz kalıyor. Farklı ama bir arada olabiliriz. Bu bir Hılful fudul hareketi olmalı. Kavgadan uzak, kararlı bir şekilde ama barışçıl bir dille yüzümüzü Hakk’a ve halka dönerek aynı hedefe yürümeliyiz. Katılımcıların farklı inanç ve ideolojileri, siyasi tercihleri olabilir. Önemli olan aynı yöne bakmaları ve o yönde ilerlemeleri.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.