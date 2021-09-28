Dilipak: ‘Dünya 5’ten büyüktür’, ‘Daha adil bir dünya mümkün’ diye çıktığımız yolda durum malum

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD, AB, Rusya ile ilişkilerin “kötü” gittiğini belirterek “Batı ile ilişkiler bu haldeyken, ‘Dünya 5’ten büyüktür’, ‘Daha adil bir dünya mümkün’ diye çıktığımız yolda durum malum” dedi.

Dilipak, “Dostumuz ve müttefikimiz” denilen ABD ile işlerin kötü gittiğini, Türkiye’nin parasını ödediği uçağın bile verilmediğini belirterek “Savunma sistemi satmıyorlar, Rusya’dan alıyorsunuz diye yaptırım uygulamaktan söz ediyorlar” diye yazdı.

Türkiye AB ilişkisinin de malum olduğunu yazan Dilipak özetle şöyle devam etti:

"Son Kıbrıs’la ilgili polemik de İslamofobik politikalar yüzünden AB ile aramız gitgide açılıyor.

Tam Rusya’ya gitmeye hazırlanıyorsunuz, Suriye’de bizim kontrol ettiğimiz bölgeye Rusya hava harekâtı düzenliyor. Yarın Rusya’dan nasıl bir haber gelecek bilmiyoruz.

Batı ile ilişkiler bu haldeyken, ‘Dünya 5’ten büyüktür’, ‘Daha adil bir dünya mümkün’ diye çıktığımız yolda durum malum.

DSÖ ile baş edemiyoruz. İstanbul Sözleşmesi, Lanzarotte ile baş edemiyoruz. Hayvan Hakları yasası, İklim sözleşmesine imza atıyoruz?

Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz.

Sakın kaçtığımızı sandığımız şeye doğru koşuyor olmayalım. Çember daralıyor, farkında mısınız. Üniversiteler açılırken iktidara karşı itirazların nereye evrilebileceğini düşündünüz mü!

Mahkeme koridorlarından haberiniz var mı, aile mahkemeleri, icra, iflas davalarının görüldüğü mahkemeleri izliyor musunuz? Yargının hali malum. Şüyuu vukuundan beter işler yaygınlaştı. Bakın ekim zor geçecek. CoVID de bu işin tuzu biberi oluyor.

Bugünlerde bir de Suriye’den olumsuz birtakım haberler gelmeye başlarsa işimiz zor.

Ben umutsuz değilim.”

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