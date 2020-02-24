Dilipak: Dün dost olduklarımızla da bugün restleşiyoruz

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “ABD ile kol kola girdik gibi. Ne onlar planlarından vazgeçtiler, ne biz. Ama dün kavgalı idik, bugün dost olduk. Dün dost olduklarımızla da bugün restleşiyoruz. Yarın yine bunun tersi olabilir. FETÖ’yle bir oluyoruz Batı Çalışma Grubu'na (BÇG) karşı çıkıyoruz, BÇG’lilerle birlik oluyoruz, FETÖ’ye karşı çıkıyoruz. Yahu bunların ikisi de aynı kaynaktan beslenmiyor mu!” düşüncesini dişe getirdi.

Dilipak "Dünya Matruşka savaşlarının eşiğinde. Savaş, terör ve darbelerle sınırlı değil artık tehdit. Sanal savaşlar da var artık, gıda terörü de. Media tetikçiliği de. İlaç da artık tehdit/silah olabiliyor. Biyolojik savaştan söz ediyoruz bugün. Çin bu salgını bir başka ülkeden kendilerine yönelik bir tehdit olarak algılar ve cevap vermeye kalkarsa bu bir anda dünyayı cehenneme çevirebilir. Nükleer savaş yanında bugün kimyasal silah da artık eskidi. Işın silahları çıktı artık. Laser silahları, RF jenaratörleri ile dünyayı cehenneme çevirmek hiç de zor değil." ifadesini kullandı.

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