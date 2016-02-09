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Dilipak: Dostoyevski ölmeden önce Kuran ve Kant okudu, Kant gibi Goethe de mümindi!

Dostoyevski'nin ölüm yıldönümünde Akit yazarından anma mesajı...

09 Şubat 2016 19:22

Dünyaca ünlü Rus Roman yazarı Fyodor Dostoyevski'nin 135. ölüm yıldönümü nedeniyle Twitter'dan bir mesaj yayımlayan Akit yazarı Abdurrahman Dilipak,  “Dostoye kski 135 yil önce bugun vefat etti.Son okudugu iki kitap Kur'ani kerim ve kant'in salt aklin eleştirisi.*  Kant gibi goethede mümindi” diye yazdı. 

Twitter kullanıcıları Dilipak’a “Dostoyevski'yle başlayıp Goethe'yle nasıl bitirebildiniz cümleyi?”, “Üstelik Dostoyevski'nin ‘v’side uçmuş:)” “Dostoye kski mezarında ters döndü” şeklinde yanıtlar verdi.

* Kant - Saf Aklın Eleştirisi

 

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