Dilipak: Cuma hutbesinde kumar, porno üzerine uyarıda bulunuluyordu ama yalanın artırılmış gerçeği saniyede 300.000 km yol kat ediyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında yapay zekâyla başlayan süreçte teknolojinin gelişimine dikkati çekti. Teknolojinin gün geçtikçe geliştiğini, çok farklı bir dünya geldiğini söyleyen Dilipak, Türkiye'nin bu 'daha hızlı, daha etkili ve daha ucuz' grupta olmadığını ifade etti.

"Biz tank palet fabrikasını konuşuyoruz, ötekiler Cyber teknolojilerle donatılmış, insansız, elektro manyetik bariyerler ve birkaç katlı hafif süper zırhlarla donatılmış tanklar üretmeye başladılar" diyen Dilipak, konu hakkındaki görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Geçtiğimiz cuma hutbede sanal alemdeki haramlar gündemdeydi. Boşa geçen zamanlar, kumar, porno, yalan haberlerin fıkhi sonuçları üzerinde ahlaki uyarılarda bulunuluyordu. Bunlar güzel sözler ama, yalanın artırılmış gerçeği saniyede 300.000 km yol kat ederken bizim hızımızın bu şekli ile buna ulaşması mümkün değil. Biz elektrikli otomobilleri, İHA’ları başardık ama gelecek çok farklı olacak ve zaman çok dar..

Ne üzücü bir şey, hâlâ bir Milli Data Merkezimiz yok. Milli bir işletim sistemimiz, Süper bilgisayarımız, arama motorumuz, güvenlik yazılımımız yok. Ve hain bir el bunu engelliyor. Ve biz bu konuyu gündem yapamıyoruz. Bunu konuşmadığım kimse kalmadı sanki. Defalarca yazdım. Ama değişen bir şey yok. Biz tank palet fabrikasını konuşuyoruz, ötekiler Cyber teknolojilerle donatılmış, insansız, elektro manyetik bariyerler ve birkaç katlı hafif süper zırhlarla donatılmış tanklar üretmeye başladılar."

Dilipak'ın, "Büyük değişime hazır mısınız?" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın.