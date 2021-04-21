Dilipak: Covid'i ABD, Çin’de patlatıyor; hastalığı üretenlerden biz bugün akıl, ilaç ve aşı alıyoruz!

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Covid-19 pandemisine ilişkin olarak, "Aslında tezgâh SARS-MERS, Kuş ve Domuz gribi öncesi İngiltere’de başlamış, ardından Amerikalılar korona grubu virüs üzerinde çalışıyorlar. Hepsi aynı planın parçası aslında. Covid'i ABD, Çin’de patlatıyor. Hastalığı üretenlerden biz bugün akıl, ilaç ve aşı alıyoruz!" dedi.

Dilipak, 'Kendinizle evlenmek ister misiniz' başlıklı yazısında, "Eskiden birileri (Nejla Çarpan) Mevlana’nın, Mustafa Kemal’in ruhunu çağırıyordu. Yeni Mesnevi, Yeni Nutuk filan yazıyordu. Bırakın şimdi onların ruhunu çağırmayı, kendisini yeniden imal edin, gelsinler ne soracaksanız sorun kendilerine. Aristo ile Mevlana’yı karşılıklı oturtun bugünün meselelerini tartışınlar. Elon Musk’ın, Chip taktırmaya hazırlanan sanatçı metresi öyle diyordu: 'Tanrısal bir güce kavuşacağız.' Bunun üstüne isterseniz bir de Yuhanna Vahyi’ni okuyun bu adamların gelecek tasavvurunu anlamak için. Müslümanlar da Kıyamet ve Fiten, yani kıyamet fitnesini anlatan kaynaklara baksınlar. Hep birlikte düşünelim, 'Tanrıyı kıyamete zorlama' iddiasındaki bu adamlara karşı ne yapacağız. Mehdi, Mesih, Yecüc-Mecüc, Dabbetül arz, Kıyamet savaşı burada nereye oturuyor. Ya da neyi bekliyorsunuz!? AK Parti’nin yöneticileri, bakanları, bürokratları bu gidişin karşısında ne yapıyorlar?" ifadesini kullandı.

Dilipak, şöyle devam etti:

"Gelecek Partisi’nin 'Gelecek Tasavvuru' hangi ilim ve hikmet temelinde şekilleniyor. Deva Partisi bu dertlere deva olabilecek mi? Cumhuriyet Halk Partisi, Laiklik, 6 Ok Kemalizm ile açıklayabiliyor mu bu olanları ve olacak olanları. Halkın Demokrasi Partisi Kürtlere nasıl bir gelecek, nasıl Demokrasi vaa dediyor, Milliyetçi Hareket Partisi hangi Milliyetçilikten söz ediyor. İnsan yok ki. Biz böyle giderse 'Ademoğullarının son biyolojik nesli' olacağız. Allah bu planı yapanların, onlara destek olanların belasını versin. Veriyor da zaten.

Melek maskeli Şeytanın işbirlikçisi birileri hâlâ ortalıkta 'ıslah edicileriz' diye dolaşıyorlar. İyi bilin ki, onlar, bozguncuların ta kendileridir. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bütün insanlık bir helaka doğru göz göre göre sürükleniyor. Birilerinin korku ve ihtirasları gözlerini kör, kulaklarını sağır etmiş sanki! Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, kalpleri var hissetmiyorlar.

Tarih: 04.05.2013. NTV’de yayınlanmış şu haber. Videosu da var: Çin’den korkutan deney Çinli bilim adamları(!) ölümcül grip virüsü geliştirdi. Çin’in geliştirdiği 'ölümcül virüs'ün yayılmasından korkuluyor. Korona nereden çıktı? Nerede korona yok? Kim korona aşısı satıyor? Çin! Peki biz kimlerle işbirliği yapıyoruz? Aslında tezgâh SARS-MERS, Kuş ve Domuz gribi öncesi İngiltere’de başlamış, ardından Amerikalılar korona grubu virüs üzerinde çalışıyorlar. Hepsi aynı planın parçası aslında. Covid'i ABD Çin’de patlatıyor. Hastalığı üretenlerden biz bugün akıl, ilaç ve aşı alıyoruz!"