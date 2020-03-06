Dilipak: Çoğulcu, şeffaf, insan haklarına saygılı bir hukuk devleti inşa etmemiz gerek

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Katılımcı, çoğulcu, şeffaf, insan haklarına saygılı bir hukuk devleti inşa etmemiz gerek" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Önce aklımızla vicdanımızı barıştıralım ki insan insanla barışabilsin. İnsan ilişkilerinde adalet yoksa barış hayaldir. Adalet yokken varolan bir savaşsızlık hali sadece teslimiyettir. Adalet ve barışın olmadığı bir yerde özgürlüklerden söz edilemez. Eğer bir barış nizamından söz edecekseniz, herkesin inandığı gibi yaşadığı, düşündüğünü özgürce ifade edebildiği, insanların malları, canları ve sevdikleri ile kendilerini güvende hissedebildikleri, katılımcı, çoğulcu, şeffaf, insan haklarına saygılı bir hukuk devleti inşa etmemiz gerek. Adaletin sahip olunan her şeyin temeli olması gerek." ifadesini kullandı.

Kendi içinde, ailesi ile akraba, komşu ve ortakları ile rakipleri ile barışık olmayan toplulukların milletlerarası bir barıştan söz etmesinin bir kıymet-i harbiyesi olamaz. Eşhur-u Hurum’umuz bizim mübarek olmamızın vesilesi olsun ve bizi “Barış”a eriştirsin.. Selam ve dua ile.

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