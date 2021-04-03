Dilipak: CHP bugün Türkiye’nin en muhafazakâr partisi haline geldi

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında CHP'yi, “Dindarları dininden vazgeçirmeye çalışıyorsunuz, siz 19. YY sonunda, kapitalizm, komünizm ve faşizmin gölgesinde oluşmuş kavram ve kurumlara dayalı bir ideoloji ile 21.YY’ı açıklamaya çalışıyorsunuz” diyerek eleştirdi.

Dilipak, devamında şunları kaydetti:

“Olacak şey mi bu! Hangi Laiklik, herkes globalist oldu artık, hangi milliyetçilik, hangi halkçılık, hangi devletçilik, dünya global köye döndü, karma ekonomiyi de geçtik Kemal Derviş’in önderliğinde, serbest piyasa ekonomisi de yok yeni normal dönemde. İnkılabçılığa ne oldu sahi! CHP bugün Türkiye’nin en muhafazakar partisi haline geldi. “ÇAP / Çoğunlukçu Azınlık Partisi.

Sahi dün hepiniz FETÖ’cü değil miydiniz. Hepiniz NATO’ya CENTO’ya, AB’ye bağlı değil misiniz. O zaman niye kavga ediyor, kandırdığınız aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşlarının kaybına sebeb oluyorsunuz ki. Yedikçe aslında hepiniz daha çok birbirinize benziyorsunuz.

Bize sağımızdan yaklaşan da, solumuzdan yaklaşan da aslında aynı Şeytan. Herkes birbirinin Şeytanını taşladığını sanıyor ama, ama o öteki Şeytan sadece bir hologram, artırılmış bir gerçeklikle ötekine benzetilen bir imaj. Asıl sizi kandıran yanınızdaki Şeytan.”

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