Dilipak: CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi, vahiy temelli bütün dinlerin aile ahlâkını yok etmek için teorik ve yapısal temellerini inşa etmekte

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün imzaladığı CEDAW'la ilgili eleştirilerde bulundu. İza atanların çoğunun neden nasıl imza attığını bile bilmediğini, hatta okumadığını savunan Dilipak, CEDAW'ın fuhuşun serbest ve yaygın bir biçimde rızaya dayalı olarak taraflar arasında her şekilde mümkün olmasının önünü açtığını ifade eden Dilipak, "CEDAW ve devamı olan sözleşmeler, vahiy temelli bütün dinlerin aile ahlâkını yok etmek için teorik ve yapısal temellerini inşa etmekte" dedi.

Türkiye için CEDAW’la başlayan sürecin aile açısından yıkıcı olduğunu ileri süren Dilipak Bu durumun düzeltilmediği her gün bu işin riskini, hızını, tahribatın derinliğini daha da artırmaktadır. Hiçbir başarı ve kazanım ailedeki yıkımın zararını telafi edemez" sözlerini kaydetti.

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