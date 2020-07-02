Dilipak: Bugün bizim yetiştirdiklerimiz bizi 'ban'lıyorlar

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Hiç eğip bükmeden, FETÖ’nün getirdiği 'The İslam' birkaçımız istisna, hepimizin çok ama çok hoşuna gitti. Sadece ılımlıların değil, milliyetçi, muhazafakâr, sağcı, hatta liberal herkesin. Radikallerimiz bile çocuklarını bu okullara gönderiyordu. Rasyonalist, Pragmatik, Determinist bir nesil yetiştirdiniz. Bugün bizim yetiştirdiklerimiz bizi 'ban'lıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Tamam işin içinde yapay zeka da var, troller de, ama işin gerçek boyutu da var. Bunu görmezseniz, yanılırsınız. Kendinizi kandırmak için bu bahaneye sığınabilirsiniz, ama, sokağın sesini duymak istiyorsanız, kamuoyu şirketlerine gerek yok, her şey apaçık ortada.. Kendimizi kandırmayalım. İşte bugünkü xyz kuşağı dediğiniz onlar. Duyduğunuz ayak sesleri onların ayak sesleri. Sokağa bakmanıza da gerek yok, kendi ailenize, iş arkadaşlarınıza, komşularınıza, akrabalarınıza bakın görürsünüz. Tek gerçek, operasyonlarda ele geçen uyuşturucularla ilgili değil. Ya da fuhuş, şehirlerin banliyöleri ya da eğlence merkezlerinde yaşanmıyor. Bizim mediamız onları kurtaralım diye mi, onların haberlerine açıyor sayfalarını, yoksa bizim çocuklarımız mı onlara bakmaya başladı yoksa. Yani tek gerçek, destan yazan askerlerimiz, Libya ve SİHA’larımız ile ilgili değil." görüşünü savundu.

Dilipak, "Siz bunların üstünü örterek birilerini suçlayarak şuuraltlarınızı baskılayabilirsiniz ama, bu xyz kuşağının şuuraltının sizlerinki kadar kilidi yok. Onlar kimseye inanmıyor, güvenmiyor. Din ve tarihle, gelenekle bağları tamamen duygusal. Vicdanları din algılarından daha güçlü. Akılları ile dilleri arasında fazla mesafe yok. Daha asabidir, sabır nedir bilmiyorlar. Eğlenceli, heyecan duyacakları bir hayat istiyorlar ama bu o kadar kolay değil. Dizilerdeki, basında ve birtakım sonradan görme, Jaguar’la ramazan paketi dağıtmaya çıkan zıpır tiplemelerini görüp, kışkırtılan duygularını hoyratça bastıran gerçek hayat arasında sıkışan diplomalı işsiz gençler bu 'z kuşağı' dedikleriniz..." değerlendirmesinde bulundu.

Dilipak, "Bunlar intihar kuşağı.. Göreceksiniz dünyada çok büyük intihar olayları yaşanacak. O dünün ABD’deki tekil ve toplu intihar eylemleri bütün dünyada bir 'pandemi'ye dönüşecek." ifadesini kullandı.

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