Dilipak: Bu plana bakarak 2023’ün Cumhuriyet'in 100. yılı olduğunu söylemek mümkün değil

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Temmuz 2019’da açıkladığı 2019-2023 arası dönemini kapsayan Kalkınma Planı ile ilgili “Bu plana bakarak 2023’ün Cumhuriyetin 100. yılı olduğunu söylemek mümkün değil. Bu plan bu şekli ile başka örnekleri ile birlikte incelediğimizde yeni dünya düzeninin 2025 hedefine bizi hazırlamak için bir plan sanki” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Temmuz 2019’da, 2019-2023 arası dönemi kapsayan Kalkınma Planı açıkladığını yazan Dilipak, "Hedef 2023. 2019’da ‘Sağlık hizmetlerinin gelişen teknolojiye bağlı olarak yeniden kurgulanması’ başlığı altında 61. Madde aynen şöyle: ‘Sağlık bilimlerinin gelişimiyle biyoteknolojik ürün ve bireyselleştirilmiş ilaçlar gelişmekte, vücut değerlerini ölçen deri altı çipler, akıllı saatler ve bileklikler gibi giyilebilir sağlık teknolojilerinin çeşitlenmesi ve kitlesel kullanımlarının yaygınlaşması beklenmektedir.’” dedi.

2019’da ‘beklenti’ olarak Global Reset programı içinde özel bir yere sahip olan “Nesneler arası iletişim” programında, Starlink ve 5G ile entegre çalışacak temel altyapılardan biri olan ve doğrudan insanı hedef alan Transhumanizm’e giden yolda NeuraLink’in olmazsa olmazı olan chip teknolojisine atıf yapıldığını öne süren Dilipak,

“Hani bunlar bekleniyor, bunun şu faydaları yanında şu riskleri olabilir ve bu konuda bizim tedbir almamız için şunlara dikkatli olmamız gerekir denmiyor” diye yazdı.

"Mesela ‘Gelişen teknoloji ve artan sermaye verimliliği’ ara başlığı altında 59. Madde de otonom robotik sistemler sorgulanırken, Humanoid gibi insanımsı robot sistemlerinin devreye girmesinin eğitimden savunmaya, üretimden istihdama nasıl bir değişim beklendiği konusuna atıf yapılmamış. Sadece Humanoid sistemine atıf yapılarak teknolojik gelişmelerin ‘emek maliyetinin düşmesine yol açacağı’ vurgulanmış" diyen Dilipak, özetle yazısına şöyle devam etti:

"Anlayacağımız minareyi çalan kılıfını hazırlamış. Nasıl olsa zaman zaman güneşte ani patlamalar oluyor. Böyle bir patlama gerçekleştiğinde bakın uzayda neler oluyor. Trafolarda ne oluyor. Kontrol dışı ülkelerin siber sistemlerinde neler yaşanıyor.

Akıllı şehirler, akıllı evler ve bu ortamda yaşayacak daha akıllı, süper insanlar! Tabi bu insanlar artık KİŞİ, ŞAHIS ya da FERT değil, BİREY. Din, ahlak ve gelenekten bağımsız siber köleler. “Yeni normal” dönemde eski insan, eski şehir, eski din, eski ahlak, eski aile, eski siyaset olmayacak. Ulus devlet, demokrasi, mülkiyet gibi şeyler olmayacak. Yargı eski yargı olmayacak. Adalet eski adalet olmayacak. Yeni çağ siber bir mitolojik çağa dönüşecek.

Bu plana bakarak 2023’ün Cumhuriyetin 100. yılı olduğunu söylemek mümkün değil. Bu plan bu şekli ile başka örnekleri ile birlikte incelediğimizde yeni dünya düzeninin 2025 hedefine bizi hazırlamak için bir plan sanki.”

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