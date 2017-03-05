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Medya

Dilipak: Bu iddialara kimse sessiz kalamaz; ya Fatih Tezcan ya Kadir Topbaş gider

Tezcan, Kadir Topbaş ile ilgili bir köşe yazısı kaleme almıştı

05 Mart 2017 21:07

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Fatih Tezcan’ın “Kadir Topbaş FETÖ’ye 300 milyon lira aktardı” iddiası için "Fatih Tezcan'ın iddialarına kimse ilgisiz ve sessiz kalamaz. Bu saatten sonra ya Topbaş ya Tezcan gider" dedi.

analizmerkezi.com isimli sitede bir köşe yazısı kaleme alan Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın "İstanbul Fatih’te Vatan Caddesi üzerinde 'FETÖ'ye ait bir araziyi almak için İBB'nin 300 milyon lira verdiğini" iddia etti. Tezcan, yazısında “Bu para transferi Kadir Topbaş’ın intiharıdır! Artık istifası da yetmez!” ifadelerini kullandı.

 Dilipak, iddia üzerine Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

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