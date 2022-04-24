Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Gençler 'Deist oluyor' diyoruz da, bunların çoğu Deizm ne onu bilmez" düşüncesini dile getirdi. Dilipak, "Bu çocuklara din diye okullarda okuttuğunuz o zorunlu dersler karşısında başka ne bekliyordunuz ki" yorumunu yaptı.

Dilipak yazısında, "Kutsal olmayan şeylerin kutsalla özdeşleştirilmesi ile ilişkilendirilmesi sonuçta aynı kapıya çıkıyor. Futbolcu, futbol, ya da futbol takımı bile bir puta dönüştürülebiliyor. Parti, tarikat, dini, siyasi, ideolojik, politik, askeri kişiler, tarihi şahsiyetler ve hayali, esoterik varlıklar, cansız varlıklar, bir hayvan ya da ağaç, yıldızlar da İlah ve Rab ya da put edinilebilir. Maalesef bu hastalık bugün İslam dünyasını da kuşatmış durumda." ifadesini kullandı.