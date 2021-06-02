Dilipak: Bizi bölüp birbirimize karşı kışkırtmak istiyorlar

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, “tarihten ders alalım” uyarısında bulunarak "İstedikleri 'Protestan bir İslam' ya da 'Amerikano bir İslam', 'Ilımlı bir İslam'. Türk İslam, Arap İslam, Fars İslam, Sufi İslam, Selefi İslam, Sünni İslam, Şii İslam, Radikal İslam, şimdi bir de Euroİslam, Demokrat İslam çıktı başımıza. Bizi bölüp birbirimize karşı kışkırtmak istiyorlar. DAEŞ, BOKO HARAM, HUSİ gibi örgütler nereden çıkıyor” dedi.

“İslam’ı kitap olarak değiştiremeyince, onu unutturmaya, yorumunu ve algıyı değiştirmeye, dini BİREYsel planda vijdanlara, BİREY’lerden oluşan, ŞAHSİYET VE KİŞİLİK’ler, FERDİ özellikleri TOPLUMSAL CİNSİYET düzeninde yeniden formatlanmışlar kişiler eliyle TOPLUMSAL anlamda MABED’lere hapsedilerek din EKONOMİK, SOSYAL, SİYASAL alandan tecrid edilmeye çalışılıyor” diyen Dilipak sözlerine şöyle devam etti:

"CHP resmi ideolojisi, Laiklik, Çağdaşlık, Batılılaşma dayatması ile bu işin siyasi taşeronluğunu üstlendi başından beri. Onun yokluğunda bu işi TSK üzerinden darbelerle ve MİLLİ Eğitim yoluyla başarmaya çalıştılar. DİYANET bunların elinde kıskaca alınmak istendi. Ve bugünlere geldi. İstedikleri “Protestan bir İslam” ya da “Amerikano bir İslam”, “Ilımlı bir İslam”. Türk İslam, Arap İslam, Fars İslam, Sufi İslam, Selefi İslam, Sünni İslam, Şii İslam, Radikal İslam, şimdi bir de Euroİslam, Demokrat İslam çıktı başımıza. Bizi bölüp birbirimize karşı kışkırtmak istiyorlar. DAEŞ, BOKO HARAM, HUSİ gibi örgütler nereden çıkıyor.

İslam’ı ritüel, seremoni ve ikonalara boğmak isteyenlerin Şeytani oyunlarına gelmeyelim."

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