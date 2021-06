Dilipak: Biz 'dünya 5’ten büyüktür' diye birini seçtik, onun adamları bizi Bill’in adamlarına, Elon Musk çetesinin eline bıraktı!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bu gidişin sonu nereye varacak bilmiyorum. Yazık ediyorlar, yazık oluyor bu millete, bu ülkeye. Biz 'dünya 5’ten büyüktür' diye birini seçtik, onun adamları bizi DSÖ, FDA, Bill’in adamları, Elon Musk çetesine, Huawei’nin adamlarının eline bıraktılar!" dedi.

Dilipak, "Modern tıp, geleneksel tıp alanında düşünen birçok insan aşıya, maskeye, kapatmaya karşı. Aşının ve uygulanan koruma ve tedavi yönteminin vakayı artırdığı, daha ölümcül hale getirdiği konusunda başından beri uyarıda bulunuyorlar. Daha az oksijenle tedavi nerede görülmüş?! Bu, hali ile maske dayatması bulaşı artırıyor, hastalığa yakalanma riskini artırıyor ve vakaların daha ağır bir hal almasına sebep oluyor. Zaten ayrıca bir de psikolojik baskı söz konusu. Her tarafta polis, her tarafta afiş, her tarafta maskeli insanlar. Yazıktır, ayıptır, günahtır yahu. Bu millet böyle bir zulmü az gördü.

Bu aşılar, mikrobun mutasyona uğramasına sebeb oluyor ve vücud direncini düşürüyor. Ayrıca mikrobun daha fazla direnç kazanmasına sebeb oluyor. RNA, çeşitli mekanizmalarla DNA’ya dönüştürülüp kromozomlara zarar veriyor. Çünkü virüsün bileşenleri olarak yanlış yorumlanmasına sebeb oluyor ve vücudun kendi enzimlerini olumsuz şekilde etkiliyor.

Bize açıklanan istatistik veriler doğru değil, karşılaştırmalı, analitik veriler değil bunlar. Bir yandan durum felaket deniliyor, sonra aşılama ve sağlık hizmetleri övülüyor. Yoğun bakım doluluk olanı ile verilen rakamlar birbiri ile örtüşmüyor. 2017 yoğun bakım doluluk oranı ort. %73, 2018 yoğun bakım doluluk oranı ort. %74, 7 Nisan 2021 itibarıyla %66. Felaket de felaket!. “Pozitifliğinin anlamı belirsiz” PCR testi yaptırıp memleket hasta ilan ediliyor. Allahınızı severseniz, ne yapmak istiyorsunuz.

Bir profesör arkadaş diyor ki, “65 yaş ve üstü ile yine 18 yaş ve altı için yapılan uygulama dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok! CoVID bir hastalık ama ağır tablo ve ölümlerin bir numaralı müsebbibi metaflamasyon ile karakterize kronik metabolik hastalıklardır. Bu metabolik hastalıklar özellikle beslenme yanlışları ve aşırı işlenmiş hazır gıdalarla ilişkilidir.” Bu konuda bir şey söyleyen var mı! Gıda Tarım Bakanlığında bir çalışma var mı! Tam tersi işler oluyor.