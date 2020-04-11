Dilipak: Biz cahillerden ve zalimlerden olduk, başımıza gelen felaketler bundandır

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde, yeni nesli eleştirerek, "Bu insancıklarla nereye kadar gidebiliriz ki! Onların “kutsal” din yerine ikame ettikleri bir vijdan’ları var! Biz cahillerden ve zalimlerden olduk. Başımıza gelen felaketler bundandır" diye yazdı.

Dilipak, şunları kaydetti:

Türkiye son Hilafet merkezi, emanet-i mukaddese’nin merkezi olması yanında Ortodoks patrikliklerinin de merkezidir. Türkiye dünyanın kalbinin attığı yerdir. Bu ülkede yaşamanın insana yüklediği sorumluluklar vardır. Önce insan yaratılış gayesine vakıf olmalı ve ardından bu toprağın tarihine şahidlik, sonra da sorumluluklarını kuşanmalı.

Bu nesil tarihe sırtını dönmüş, Amerikan “cafe”lerinde kendine gelecek arıyor. Osmanlıcılığı bile “Avrupai”. Sadece bir “Vision” ve dekor. Nargile, ikonlaşmış birkaç hat ve ney... Hedonizmin sarhoşluğu içinde yolunu şaşırmış, adrenalin tutkunu bir kalabalıklar topluluğunun macerasına kurban edilen bir hayat! Bu insancıklarla nereye kadar gidebiliriz ki! Onların “kutsal” din yerine ikame ettikleri bir vijdan’ları var! Biz cahillerden ve zalimlerden olduk. Başımıza gelen felaketler bundandır. Hani derler ya “ol mahiler ki, derya içredir de deryayı bilmezler”. Keşke daldığımız derin uykudan bir uyanabilsek.

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