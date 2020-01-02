Dilipak: Biz başkalarını dönüştürmek için çıktığımız yoldan kendimiz dönüşmüş olarak geri dönüyoruz

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “İktidarı ele geçirince bütün sorunlarımızın çözüleceğini sandık. Yanılmışız. Biz başkalarını dönüştürmek için çıktığımız yoldan kendimiz dönüşmüş olarak geri dönüyoruz. Para ve iktidar ilişkileri bizi kişi ve cemaat olarak dönüştürdü” görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, “Anlayacağınız “saflarımız sık ve doğru değil” eskisi kadar. Kaldı ki, eskiden de durumumuz iç açıcı değildi. Bahanemiz vardı, baskılar yüzünden bu halde olduğumuzu düşünüyorduk. Bugün servet ve iktidarla tanıştık, ama halimiz dünden daha iyi değil. Bugün bağımlılık noktasında ‘muhafazakâr’ aileler, sekülerlerin önünde gidiyor” ifadesini kullandı.

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