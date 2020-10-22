Dilipak: Birilerinin gözleri var görmüyor; menfaatlerine dokunursan liderlerini, örgütlerini eleştirdiğinde ne din ne hukuk tanıyorlar

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Birilerinin gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, kalpleri var hissetmiyorlar. Menfaatlerine dokunursan ya da kafalarının tası attığında, liderlerini, örgütlerini, cemaatlerini eleştirdiğinde ne din, ne hukuk ne de ahlak tanıyorlar." görüşünü savundu.

Dilipak, "Elbette zulüm ve zalimler karşısında susacak da değiliz. Ama onun da bir hukuku, bir ahlakı var. Sahi bizim hayatımızda tebliğin ne anlamı var?. Hani 'bizi öldürmeye gelenler bizde dirilsinler' diyorduk. Yalan mı idi bu sözler. Dönüp, “Öl de ölelim vur de vuralım”a mı geldik. Biz bize karşı bile bu kadar saldırgan bir dil kullanabiliyorsak, başkaları bize nasıl güvenebilir. Hani başkaları bizim elimizden, dilimizden, belimizden emin olacaktı! Bunların dillerini bırakın elinden gelse, kendilerine karşı olanların boğazınızı sıkacaklar sanki! Allah bunlara fırsat vermesin, bunların şerrinden insanları korusun. Birileri bu anlamda dilini akrep kuyruğu gibi kullanmaktan vazgeçmeli. 'Keskin sirke küpüne zarar verir” düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Oysa onlardan bazılarına göre, “Allah’ın emrine uymazsan haram, Resulün sünnetine uymazsan mekruh olur, onlar gibi düşünmezsen dinden çıkarsın!? Bunlar sosyal mediada o kadar çok ki. Bu bataklık güllerinden uzak durmak gerek." ifadesini kullandı.

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