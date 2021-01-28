Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında hacamat yaptırırken çektirdiği bir fotoğrafın kendisi hakkında yapılan haberlerde kullanılmasına tepki gösterdi. Dilipak, “Birileri hiç ilgisi olmadığı halde, o resmi kullanarak beni aşağılamış olmaktan aşağılık bir zevk alıyor sanki ve Google da bu resmi yaklaşık 2 yıldır 1. sayfada tutuyor” diye yazdı.

Öte yandan yazısına, “Benim kod adım gerici! Eskiden ‘Mürteci’ diyorlardı. ‘Asri’, ‘Çağdaş’ olurken; ‘Mürteci’ de ‘Gerici’ oldu. Önce ‘Asr’ı ‘Çağ’ diye tercüme ettiler, sonra böyle oldu” diyerek başlayan Dilipak, “Gerici Dilipak” “gerici yazar” diye yazılınca internette kendisiyle ilgili 184 binden daha fazla belge çıktığını; “Gerici akit” yazıldığında da 578 binden fazla belge önüne düştüğünü söyledi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.