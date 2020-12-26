Dilipak: Birileri bu işi korku pandemisine döndürdü; korkmayın kimse ecelinden önce veya sonra ölmeyecektir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında "Koronavirüs salgınında birilerinin ölüm korkusunu kışkırtarak bu işi bir 'korku pandemisi'ne döndürdüğünü" söyleyerek, "Covid bu anlamda bizim imtihanımız oldu. Oysa önümüzde apaçık bir hakikat var. Korkmayın ecel, adına ömür dediğimiz ertelenmiş bir zamanı, süreyi ifade eder. Kimse ecelinden önce ya da sonra ölmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Dilipak yazısının devamında, "Ecelimiz ömrümüzün kefilidir. Kimse rızgından az ya da çok yemeyecektir. Ve Allah’ın takdir ettiği bir kaderden başka bir kaderimiz de yok. O zaman neden korkarsınız ki! Tek gerçek imtihan olduğumuz. Görevimiz Allah’ın rızasını aramak. Bunu yaptığımız sürece de mahzun olmayacağız. Önce sakinleşelim. Ve şimdi, uzun sürecek zor döneme hazır olalım. Bugün daha çok sabra, daha akıllı ve bilgili, daha düşünceli olmaya, tevazuya, takvaya ve cesarete ihtiyacımız var" ifadelerinikaydetti.

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