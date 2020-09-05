Dilipak: Beyne chip takmakla kalmayacak, kafamızın iki tarafına minik boynuzlar da takacaklar; “Küçük Şeytancıklar”a dönmemiz isteniyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde SpaceX ve Tesla gibi teknoloji devlerinin CEO‘su Elon Musk’ın sahibi olduğu Neurolink adlı firma tarafından geliştirilen ve insan beynine yerleştirilerek, çok sayıda sağlık sorununu gidermesi beklenen çipi konu aldı.

"Bu iş beyne chip takmakla kalmayacak. Turkcell’in logosundaki gibi, kafamızın iki tarafına, minik boynuzlar da takacaklar" diyen Dilipak, "Küçük Şeytancıklara dönmemiz isteniyor çünkü. Hastalara şifa veren ve sesi her yerden duyulan bir 'Deccal' var sanki artık!" dedi.

Dilipak yazsının devamında ise şunları kaydetti:

Bizim Narkotikçiler buna hazır mı bilmiyorum ama artık Blackweb, Deepweb’e gerek yok, isteyen Whatsapp’tan arkadaşına uyuşturucu gönderebilecek. Biraz mutluluk hormonu, biraz adrenalin, biraz ağrı kesici, bir mesaj şeklinde beyninize yönlendirince uçacaksınız. Netflix’in geleceğini düşünün! Rüya siparişi vereceksiniz. Niye Pedofiliyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar ki, artırılmış sanal gerçeklikle her şey mümkün. Siz talep edebilir ya da, bir promosyon olarak beyninize yükleyebilirler de. Ekranın karşısında porno izlemeyeceksiniz, fuhşiyat beyninize çakılıyor!

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Gelecekte bu medya da yok. Enerji, sorunu da çözülüyor. Humanoidler NEOM’dan sokağa çıkınca emek de anlamsız hale gelecek. Para, o da yok. Zaten bu konuda Aralık ayını bekleyin. Yasama, yürütme, yargı, hepsi “Yeni norm”un “Rasyo”larına göre, GPT3’le çözülecek. Hepsi geliyor, “o zaman bu kadar insanı ne yapacağız” sorusuna. Onun için Covid ve kısırlaştırıcı aşı gündeme geliyor. Onun için cinsel kimlik konusu gündeme geliyor, onun için ailesiz toplum, “Birey” ve “Gender” gündem oluyor. Onun için 5G ve Starlink’e ihtiyaç var. Onun için bir tarihin sonunu getirecek bir medeniyetler savaşı, kıyamet savaşından söz ediyor birileri. Onun için “Yüzyılın projesi”ni konuşuyoruz. Ve yeni bir dünya kurulurken, bir “1 kelime” ve “1 harf”in kavgası ile oyalanıyoruz. Bana bu konuda “hayal kuruyor, rüya görüyor” diyenler, uykularında konuşuyorlardır belki de.. Biliyorum, birilerinin ayağına basıyorum, ama ilginç, ses başka yerden geliyor.

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