Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde dün 86 yıl sonra ilk namazın kılındığı Ayasofya'nın ibadete açılışını değerlendirdi.

"Ayasofya’yı açtık. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Yapacak çok işimiz var" diyen Dilipak, "Bazı arkadaşlardan öğrendiğime göre, Ayasofya içindeki bazı had eserleri başka yerlerde. Onların toplanması gerek" dedi. Ayasofya’nın müştemilatı içinde başka yapıların da olduğunu belirten Dilipak, "Onların aynı şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerek. Ayasofya Medresesi ne oldu, onu da ihya etmek gerek" diye konuştu.

Dilipak, "Camiyi ziyarete gelen insanlara Ayasofya tarihini derli toplu anlatacak bir internet sitesine ihtiyaç var. Belgesellere, birçok dilde kitaplara, belki çizgi filmlere, çocuk kitaplarına ihtiyaç var. Bu işin şimdiye kadar olan kısmı sadece bir başlangıçtı. Şimdi yeni bir başlangıç için kollarımızı sıvamalıyız" diyerek yetkililere seslendi.

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