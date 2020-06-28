Dilipak: AK Partililer, ANAP’ın son günlerini yeniden gözden geçirsinler, Brütüslere dikkat!

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman, AKP'nin 15 Temmuz yaklaşırken ANAP'ın son günlerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Dilipak, "Siyasetçiler kendilerinden çok emin olmasınlar. Hz. Osman’ı şehid etmeye gelenlerin başında Hz. Ebubekir’in oğlu vardı. Alparslan’ın Bizans’la savaşından daha çok kendini yoran kardeşi ile olan çatışmasıydı. Fatih Bizans’la savaşırken Cem Sultan Vatikan’a sığınmıştı, Abdulhamid İngilizlere karşı kendini korumaya çalışırken, yan odada kayın biraderi ve yeğeni İngilizler hesabına çalışıyordu. Hz. Ali’yi, Hz. Hasan-Hüseyin’i şehid edenler kimlerdi!. Yusuf’u kimler kuyuya attı! Erdoğan’ın Yaverleri kimlerdi 15 Temmuz öncesi!. Peki şimdi yoklar mı!" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Birileri sizi durup dururken metihte sınır tanımıyorsa, yükseklere kaldırıyorsa, bilin ki, bunu sizi yere çalmak için yapıyorlardır. AK Partililer, ANAP’ın son günlerini yeniden gözden geçirsinler, okurlarsa görecekler, tarih tekerrürden ibaret, çünkü ibret almıyoruz ve aynı delikten ısırılmaya devam ediyoruz. Nereden geldik, nereye gidiyoruz! Bu gidiş nereye, birlikte yola çıktıklarımız nerede, yolda bulduklarımız neredeler. Eba Müslim’e kulak verin: 'Onlar, zarar vermeyeceklerinden emin oldukları için dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşman dost olmadı. Ama uzaklaştırılan dost düşman oldu. Herkes düşman safında birleşince de, yıkılmaları mukadder oldu.' Brütüs’lere dikkat! Onlar siyaset, bürokrasi, iş dünyası, sanat, media, diplomasi, STK, her yerdeler. Kıral öldüğünde “yaşasın yeni kıral” diye sokağa ilk çıkacak onlardır, 15 Temmuz’da darbenin başarısız olduğu belli olduğunda olduğu gibi. 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde bazı şeyleri yeniden düşünmekte fayda var." ifadesini kullandı.

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