Dilipak: ABD 'soykırım'ı tanıdı; bunun ikinci aşaması tazminat talebi, ardından da toprak talebi olacaktır

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "ABD 'soykırım'ı tanıdı. Bunun 2. aşaması tazminat talebi, ardından da toprak talebi olacaktır. Bakın bunun için ABD’de ve Uluslararası mahkemelerde yeni davalar açılacak, konu BM’nin gündemine getirilecektir. Zaten daha önce açılan davalar vardı, şimdi onlar beklemedeydi, derdest hale getirilecektir. FETÖ, PKK ve Türkiye karşıtları hepsi bu konuda lobi faaliyetleri yapacaklar. ABD yarın ambargo talebinde de bulunabilir. Halkbank, Zarrap konusunu da tekrar gündem yapabilir. Türkiye’de ve yurtdışında Türkiye aleyhindeki faaliyetlere destek verebilir" görüşünü savundu.

Dilipak, "Bu kriz uzun sürecek. Erdoğan-Biden görüşmesi haziran ayında NATO toplantısında olacak. Türkiye, masaya soykırım iddiaları yanında, 15 Temmuz, PKK konularını da getirecek. Ama bir uzlaşı çok kolay değil. Tabii bu toplantı olursa! Toplantı olsa bile o zamana kadar yaşanacak olaylar, konuyla ilgili gelişmeler bu görüşmeyi imkansız hale getirebilir" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Öncelikle şu DSÖ ve dünya uzay ajansı, gıda ve ilaç, aşı anlaşmaları, iklim değişikliği, hayvan hakları gibi Global Reset çerçevesindeki projelerden, anlaşmalardan hemen vazgeçelim. Bakın 'oltayı yutan balık yem istemez'. Oltayı yuttuk mu, yutmak üzere miyiz bilmiyorum. Biz başka şeylerle uğraşırken, onlar 'ıslah edicileriz' maskesi ile içeriye girip köşe başlarını tuttular bile. Bizi eve hapseden akıla ve içimizdeki Bill’in adamlarına dikkat!" görüşünü savundu.

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