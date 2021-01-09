Abdurrahman Dilipak’tan ABD’de kongre binasını basan Donald Trump yanlılarının protestolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dilipak, “ABD’nin şimdi dikkatleri başka bir yere çekmesi gerek. Bunun için 11 Eylül benzeri bir saldırı da olabilir. Enerji santrallerine yönelik bir saldırı ya da siber bir saldırı mesela. Hiçbir şey olmamış gibi, yarın insanlar işlerine dönecek değiller” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Facebook ve Twitter hesaplarının kapatılmasına da değinen Dilipak, “Bu olaylar dünyaya şunu gösterdi. 40 yaşlarında sermaye sahibi bir oğlan, dünyanın en güçlü(!?) ülkesinin devlet başkanını sosyal medyada engelleyebilir. Trump’a karşı yapılan bu uygulama aslında bütün dünya liderlerine yönelik bir tehdittir. Sadece liderlere değil, sıradan insanlara da” görüşünü ifade etti.

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