T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dilipak: ABD’nin şimdi dikkatleri başka bir yere çekmesi gerek, bunun için 11 Eylül benzeri bir saldırı da olabilir

09 Ocak 2021 09:40

Abdurrahman Dilipak’tan ABD’de kongre binasını basan Donald Trump yanlılarının protestolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dilipak, “ABD’nin şimdi dikkatleri başka bir yere çekmesi gerek. Bunun için 11 Eylül benzeri bir saldırı da olabilir. Enerji santrallerine yönelik bir saldırı ya da siber bir saldırı mesela. Hiçbir şey olmamış gibi, yarın insanlar işlerine dönecek değiller” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Facebook ve Twitter hesaplarının kapatılmasına da değinen Dilipak, “Bu olaylar dünyaya şunu gösterdi. 40 yaşlarında sermaye sahibi bir oğlan, dünyanın en güçlü(!?) ülkesinin devlet başkanını sosyal medyada engelleyebilir. Trump’a karşı yapılan bu uygulama aslında bütün dünya liderlerine yönelik bir tehdittir. Sadece liderlere değil, sıradan insanlara da” görüşünü ifade etti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.

TIKLAYIN - Kongre, Joe Biden'ın başkanlığını tescil etti; Trump "20 Ocak'ta sağlıklı bir görev teslimi olacak" dedi

ETİKETLER

Abdurrahman Dilipakabdprotestohaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24