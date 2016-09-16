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Yaşam

Dilenirken yakalandı, hesabında 500 bin lira çıktı

Komşusunun ihbarı üzerine gözaltına alınan Mustafa K.'nın adına kayıtlı çok sayıda gayri menkulü bulunduğu belirlendi

16 Eylül 2016 22:59

Komşusunun ihbarı üzerine dilencilik yaparken gözaltına alınan Mustafa K.'nin, özel bir bankadaki hesabında yaklaşık 500 bin lirası olduğu tespit edildi.

Posta’da yer alan habere göre, İstanbul Fatih'te ikamet eden Mustafa K.'yı  bir cami kenarında dilenirken gören komşusu Deniz S., polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine gözaltına alınan Mustafa K., geçimini dilencilikle sağladığını beyan etti. Mustafa K. hakkında "dilencilik yapmak"tan soruşturma başlatıldı. İncelemede, üzerine kayıtlı birçok gayrimenkul olduğu tespit edilen Mustafa K.'nin ayrıca banka hesabında 500 bin lira parası olduğu belirlendi.

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